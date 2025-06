Osimhen il Napoli dovrà convocarlo per Dimaro Gazzetta

Osimhen, protagonista indiscusso del calcio italiano, torna ancora una volta al centro delle attenzioni del Napoli. Estate 2025: il rapporto tra il club e il nigeriano resta complicato, tra attriti e desideri di rinnovamento. La Gazzetta evidenzia che, nonostante tutto, la convocazione per Dimaro è inevitabile. Ma quali sono le strategie da adottare in questa delicata situazione? Ecco cosa si prospetta per il futuro del bomber azzurro...

Osimhen, ancora lui. Estate 2025, il nodo è sempre il nigeriano che resta indissolubilmente legato al Napoli. I due si detestano ma non riescano a sbarazzarsi l’uno dell’altro. Ecco cosa scrive la Gazzetta: il problema è un altro: nell’attesa, come regolarsi? Punto primo: il Napoli lo dovrà convocare e lo convocherà, come da regolamento e anche da buon senso, ed attenderà che l’attaccante capocannoniere della stagione 2022-2023 dica stavolta sì. O altrimenti, ipotesi alternativa, bisognerebbe trovare un gentlemen agreement che consenta di evitare incroci magari ritenuti imbarazzanti e liberi Osimhen, autorizzandolo ad allenarsi a parte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen, il Napoli dovrà convocarlo per Dimaro (Gazzetta)

