Orrore in centro ragazzo disabile aggredito senza motivo da un branco di minorenni

Un episodio che scuote le coscienze e mette in discussione la sicurezza nelle nostre città. Un ragazzo di 21 anni con disabilità è stato brutalmente aggredito nel cuore della notte, vittima di un'atroce violenza gratuita da parte di un branco di minorenni. La comunità si interroga su come prevenire simili episodi e proteggere i più fragili. È fondamentale riflettere e agire subito, perché la violenza non deve più trovare spazio tra di noi.

Un nuovo episodio di violenza giovanile ha lasciato senza parole un’intera comunità. Intorno all’una di notte, un ragazzo di 21 anni con disabilità è stato brutalmente aggredito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. La dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti, ma le prime ricostruzioni parlano di un vero e proprio accerchiamento da parte di un gruppetto di minorenni, sfociato in una violenza sproporzionata e priva di qualsiasi giustificazione. Tutto sarebbe cominciato con alcuni insulti e sputi. Il giovane, che collaborava con una nota associazione sociale del territorio, è stato avvicinato da tre adolescenti a piedi, uno dei quali già identificato, che hanno iniziato a molestarlo verbalmente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

