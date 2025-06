Orrore in carcere a Ferrara stuprata una detenuta trans

Un'altra tragica pagina si aggiunge alla difficile storia delle carceri italiane, con una denuncia che rischia di scuotere l'intera opinione pubblica. In un contesto già fragile e sovraffollato come Ferrara, la violenza e l’impunità sembrano minare le fondamenta di un sistema che necessita urgentemente di riforme profonde. Se le accuse saranno confermate, sarà il momento di chiedersi: cosa si può fare per garantire sicurezza e dignità a tutti?

Ferrara, 29 giugno 2025 – La denuncia è terribile e, se confermata dalle indagini, spalancherebbe uno squarcio ancora più devastante sulle carceri italiane, sovraffollate, violente, pronte in ogni momento a esplodere. Ferrara, Arginone, carcere di massima sicurezza, quasi 400 detenuti stipati tra caldo torrido e cemento armato. C’è una denuncia, contro ignoti, che porta la firma di una detenuta transgender poco più che quarantenne di nazionalità italiana che racconta di essere stata stuprata da altri detenuti (“erano in quattro”) in una cella della quarta sezione, quella per ’protetti’ dove sono ospitate oltre 40 persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Orrore in carcere a Ferrara, stuprata una detenuta trans

