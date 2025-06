Oroscopo Pesci di Paolo Fox | le previsioni di oggi 29 giugno 2025

Cari Pesci, oggi, 29 giugno 2025, il cielo vi riserva emozioni intense e opportunità sorprendenti. Governati da Nettuno, simbolo di intuizione e profondità, avete un dono speciale per captare ciò che altri non percepiscono. La vostra sensibilità e empatia vi guideranno verso incontri significativi e decisioni importanti. È il momento di ascoltare il vostro intuito e lasciarvi trasportare dalle vibrazioni positive che il giorno ha in serbo per voi.

Cari Pesci, vi trovate davanti a un periodo interessante. Questo segno zodiacale, governato da Nettuno, è il simbolo del mistero, dell'intuizione e della profondità emotiva. Voi, nati sotto il segno dei Pesci, avete sempre avuto una connessione particolare con l'universo, una sensibilità acuta che vi permette di percepire le sfumature più delicate del mondo attorno a voi. La vostra natura empatica vi rende delle vere e proprie calamite per le emozioni, siano esse di gioia o di dolore, e questa vostra capacità di sintonizzarvi con gli altri può essere sia una benedizione che una sfida. Avete il dono di vedere oltre le apparenze, di toccare l'anima delle persone e di comprenderle a un livello profondo.

