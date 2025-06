Oroscopo di Paolo Fox per oggi 29 giugno | novità sul lavoro per il Cancro nuovi viaggi per l’Acquario

Scopri le previsioni di Paolo Fox per questa domenica 29 giugno 2025, una giornata perfetta per riflettere, consolidare i rapporti e prepararsi alle novità imminenti. Il cielo invita a un approccio autentico e sereno, con interessanti novità sul lavoro per il Cancro e nuovi viaggi all’orizzonte per l’Acquario. Con questo oroscopo, potrai affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia, pronto a scoprire cosa riserva il destino.

Ecco l' oroscopo di Paolo Fox per domenica 29 giugno 2025. È domenica, e l'atmosfera invita al raccoglimento, alla riflessione e alla dolce lentezza. La Luna continua il suo transito in Ariete, ma le sue influenze oggi si fanno meno impetuose e più focalizzate sulla volontà di agire con cuore e autenticità. È una giornata ideale per sistemare piccoli conti in sospeso, fare pace, o semplicemente stare in buona compagnia. Oroscopo di Paolo Fox, per domenica 29 giugno 2025, segno per segno. Domenica 29 giugno è anche un giorno che sprona a guardarsi dentro, a prepararsi al cambiamento. Le energie planetarie spingono a chiudere ciò che non serve più e a lasciare spazio al nuovo che si fa avanti con più chiarezza da lunedì in poi.

