Origi addio al Milan vicino? Pasotto | Summit per la rescissione ingaggio pesante

Il futuro di Divock Origi al Milan è in bilico. Con un ingaggio pesante e un addio ormai prossimo, si intensificano i summit tra le parti per definire la rescissione. Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sulla delicata situazione, che potrebbe segnare una svolta significativa per l’attacco rossonero. Resta da capire quali saranno i prossimi passi di questa intricata vicenda.

Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul futuro di Divock Origi, che sembra ormai lontano dal Milan.

In questa notizia si parla di: origi - milan - pasotto - addio

