Oriella Mingozzi instancabile | Cinque anni nell’ex Jugoslavia fra bombe e sirene d’allarme

Oriella Mingozzi, un’energica fonte di ispirazione, ha attraversato cinque anni di guerra in ex Jugoslavia, tra bombe e sirene. Cresciuta con il sostegno dei genitori e i racconti di uno zio sopravvissuto all’8 settembre, la sua curiosità e sete di sapere l’hanno portata a un percorso straordinario. Dalla laurea in architettura a imprese sorprendenti, Oriella non si è mai fermata, pronta a scrivere altre pagine di avventura e successo.

I genitori non l’hanno mai ostacolata, due insegnanti le hanno aperto gli occhi sul mondo così come i racconti dello zio sulla prigionia subìta dopo l’8 settembre, mentre la sua enorme curiosità, la sete di conoscenza hanno fatto il resto. Oriella Mingozzi dal giorno della laurea in architettura non si è più fermata: dalla partecipazione, vincente, ai quiz televisivi di Mike Bongiorno, Corrado, Fazio alla licenza da pilota d’aereo, dall’interesse per il cinema al trentennale volontariato nella Croce Rossa con la partecipazione alle missioni umanitarie nei Paesi della ex Jugoslavia in guerra, dall’interesse per la geopolitica con studio e conseguente docenza del diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati, ai disastri nucleari e quant’altro, agli impegni quale assessore nella giunta di Solarolo e, nel 2021 durante l’epidemia, quale assistente nei campi vaccinali del Lughese, per approdare infine all’anno, ora in scadenza, di presidente del Rotary club Ravenna Galla Placidia con tanto, ancora una volta, di iniziative umanitarie a Traversara per l’alluvione e poi in Libano, Mogadiscio e Gibuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it