Ore decisive per l’attacco | Nunez il sogno Lucca aspetta solo un segnale da Napoli

Le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro dell’attacco azzurro: Nunez resta il sogno, ma Lucca aspetta solo un segnale dal Napoli. Il club di ADL è pronto a fare un passo audace, offrendo ad Antonio Conte l’attaccante ideale per rinforzare la rosa e puntare con forza alla vittoria. La sfida tra i nomi più caldi si intensifica: il mercato azzurro potrebbe scrivere un nuovo capitolo questa sera.

Il club di ADL pronto a dare un nuovo attaccante ad Antonio Conte. Sono ore decisive in casa Napoli per la scelta dell'attaccante da affiancare .

