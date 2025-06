Ordine d’arrivo MotoGP GP Olanda 2025 | risultati e classifica gara

Dopo un emozionante weekend di adrenalina e sorprese ad Assen, il GP d’Olanda 2025 di MotoGP ha regalato un finale mozzafiato. Con il sipario calato, analizziamo i risultati e la classifica di questa decima tappa, tra sfide inaspettate e protagonisti al top. Chi ha dominato la pista e quali saranno le ripercussioni nella corsa al titolo? Scopriamolo subito nel dettaglio!

Calato il sipario sul GP d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Assen i punti interrogativi erano molti alla vigilia e ci si chiedeva se Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) sarebbe stato in grado di lottare per la vittoria o se ancora una volta avrebbe dovuto assistere allo spettacolo degli altri. La Sprint Race non era stata così confortante per Pecco, solo quinto e costretto a stare dietro non solo ai fratelli Marc e Alex Marquez, ma anche all’Aprilia di Marco Bezzecchi e alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. 13 giri da incubo per il piemontese che, dopo le qualifiche terminate in seconda posizione alle spalle del francese Fabio Quartararo (Yamaha), si sarebbe augurato un riscontro diverso. 🔗 Leggi su Oasport.it