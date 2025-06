Ordine d’arrivo MotoGP GP Olanda 2025 | Marc Marquez batte un super Bezzecchi Bagnaia in crescita

Il GP d’Olanda 2025 si è concluso con un emozionante duello tra i grandi della MotoGP: Marc Marquez ha sorpreso tutti, battendo un super Bezzecchi e un in crescita Bagnaia. Dopo una Sprint Race deludente per Pecco, le aspettative si sono accese, e sul circuito di Assen si è scritto un capitolo avvincente di questa stagione. Ma come si è conclusa questa battaglia? Scopriamolo insieme.

Calato il sipario sul GP d'Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Assen i punti interrogativi erano molti alla vigilia e ci si chiedeva se Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) sarebbe stato in grado di lottare per la vittoria o se ancora una volta avrebbe dovuto assistere allo spettacolo degli altri. La Sprint Race non era stata così confortante per Pecco, solo quinto e costretto a stare dietro non solo ai fratelli Marc e Alex Marquez, ma anche all'Aprilia di Marco Bezzecchi e alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. 13 giri da incubo per il piemontese che, dopo le qualifiche terminate in seconda posizione alle spalle del francese Fabio Quartararo (Yamaha), si sarebbe augurato un riscontro diverso.