Ordine d’arrivo F1 GP Austria 2025 | Norris vince Leclerc sul podio Antonelli tampona Verstappen

Oggi pomeriggio, sul circuito di Spielberg, il GP d’Austria 2025 ha regalato emozioni da brivido: Norris trionfa, mentre Leclerc si aggangia al podio e Antonelli, nel tentativo di sorpasso, tampona Verstappen. Una gara ricca di colpi di scena che ha tenuto gli appassionati con il fiato sospeso fino all’ultima curva. Ma come si sono svolti realmente i momenti decisivi? Scopriamolo insieme.

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP d'Austria 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato di Spielberg. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull'impegnativo circuito in Stiria, con l'ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale. Lando Norris ha vinto il GP d'Austria, imponendosi al volante della McLaren dopo essere scattato dalla pole position. Prova di forza per il britannico, che è riuscito ad avere la meglio sul compagno di squadra Oscar Piastri, che conserva il comando della classifica generale.

Formula 1, GP Austria: Vince Norris, sul Podio Leclerc - Sul circuito che lui ama di più, Lando Norris vola verso la vittoria, partendo dalla pole e dominando il GP d'Austria.

