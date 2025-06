Orbetello Piano Festival 2025 | sette concerti nei luoghi più suggestivi della laguna toscana

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: l’Orbetello Piano Festival 2025 torna dal 4 luglio al 13 agosto, portando sette straordinari concerti nella suggestiva laguna toscana. Un connubio perfetto tra musica di livello internazionale e paesaggi mozzafiato, che incanterà gli appassionati e i curiosi. Sette appuntamenti da non perdere, dove il talento dei più grandi pianisti si fonda con la magia di uno dei territori più affascinanti della Toscana. Un’esperienza unica per tutti gli amanti della buona musica e della natura.

Dal 4 luglio al 13 agosto 2025, torna l' Orbetello Piano Festival, la rassegna che unisce la grande musica pianistica internazionale ai paesaggi mozzafiato della laguna di Orbetello, in uno dei territori più affascinanti della Toscana. Giunto alla 14ª edizione, il festival – ideato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell' associazione Kaletra – propone sette appuntamenti imperdibili con alcuni dei più importanti pianisti al mondo, tra panorami naturali, oasi WWF e piazze storiche. Pianoforte vista laguna: concerti all'aperto tra natura e architettura storica. L' Orbetello Piano Festival 2025 trasforma ogni concerto in un'esperienza multisensoriale, portando la musica classica in location uniche come la Terrazza Guzman, affacciata sulla laguna, il Bosco di Patanella all'alba, l' Oasi WWF del Casale della Giannella e la centrale Piazza Giovanni Paolo II di Orbetello.