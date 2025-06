orbetello book prize stasera cala il sipario tributo per ben pastor

Stasera ad Orbetello si accende il grande finale dell’Orbetello Book Prize, un evento che celebra la passione per la letteratura e il talento degli autori emergenti. Dopo due giorni di incontri appassionanti, il momento clou sarà il tributo a Ben Pastor, una delle voci più influenti del panorama letterario. Prenota il tuo posto e vivi questa serata indimenticabile, perché il futuro della letteratura si scrive anche qui.

ORBETELLO Arriva il grande giorno, ai Giardini Chiusi di Orbetello. Serata finale, per l’Orbetello Book Prize, dopo due giorni di incontri con gli autori protagonisti di questa quarta edizione. L’appuntamento si aprirà alle 19 con Paolo Di Paolo, presidente della giuria di selezione del Premio, che intervisterà Ben Pastor, a cui consegnerà il Tributo alla Carriera. Pastor è romana di nascita con padre abruzzese di Bisenti, ma ha vissuto a lungo negli Stati Uniti. "In tempi di impazienza e gratificazione istantanea – dichiara Ben Pastor - la scelta di leggere e giudicare un autore degno di riconoscimento ha di per sé grande valore". 🔗 Leggi su Lanazione.it