Orban ripugnante | picchia duro sull' Ue dopo il Pride

In un clima di polemiche infuocate, Viktor Orban non risparmia critiche al Gay Pride di Budapest, definendolo "ripugnante e vergognoso". L'attacco si estende all'Unione Europea, accusata di aver fomentato l'evento che si è trasformato in una protesta antigovernativa. Una posizione dura che mette in discussione i valori di tolleranza e rispetto, alimentando il dibattito sulla libertà e i diritti in Ungheria. La tensione tra governo e istituzioni europee si fa sempre più palpabile.

"Ripugnante e vergognoso": così il premier ungherese Viktor Orban  ha definito il Gay Pride organizzato ieri a Budapest. Nel suo mirino ci è finita l'Unione europea, accusata di aver incaricato i politici dell'opposizione di organizzare l'evento, poi trasformatosi in una protesta antigovernativa. Lo riporta la Reuters citando i media locali. "Da ieri siamo ancora piĂą convinti che queste persone non debbano essere lasciate avvicinare al timone del governo - ha detto il premier -. Non lo permetteremo". Un duro affondo, poi, anche contro gli "spettacoli di drag queen sul palco al Pride, gli uomini con i tacchi alti e le brochure sulla terapia ormonale". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Orban, "ripugnante": picchia duro sull'Ue dopo il Pride

