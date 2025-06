Orban ' il Pride ripugnante l' Ue l' ha orchestrato'

Orban si scaglia contro il Pride di Budapest, definendolo "ripugnante e vergognoso" e accusando l’UE di aver usato l’opposizione per scatenare una protesta antigovernativa. La tensione tra il premier ungherese e le forze europee cresce di fronte a una manifestazione che si è trasformata in un vero e proprio attacco al suo governo. Questi eventi rivelano quanto le divisioni politiche possano infiammare il contesto sociale e mettere a rischio la stabilità del paese.

"Ripugnante e vergognoso". Con queste parole il premier ungherese Viktor Orban ha definito il Pride organizzato ieri a Budapest, accusando l' Unione europea di aver incaricato i politici dell'opposizione di organizzare l'evento, che si è trasformato in una protesta antigovernativa. Lo riporta la Reuters sul suo sito citando i media locali. "Da ieri siamo ancora più convinti che queste persone non debbano essere lasciate avvicinare al timone del governo. Non lo permetteremo". Orban ha poi criticato gli "spettacoli di drag queen sul palco al Pride, gli uomini con i tacchi alti e le brochure sulla terapia ormonale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Orban, 'il Pride ripugnante, l'Ue l'ha orchestrato'

