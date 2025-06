Orban contro l’Ue | Ha orchestrato il Pride ripugnante di Budapest

In un clima di tensione e polemiche, Viktor Orbán si schiera contro l'UE orchestrando il controverso Pride di Budapest. La manifestazione, che ha registrato un'affluenza record, diventa il simbolo di una società divisa tra tradizione e progresso. Il sindaco Gergely Karacsony ironizza sui social, sottolineando la lotta tra valori divergenti. Ma cosa ci riserva il futuro di Budapest e dell'Europa? Resta da vedere come questa sfida influenzerà il cammino verso una convivenza più tollerante.

Il sindaco di Budapest, Gergely Karacsony, che ha reso possibile la manifestazione, sui social ha ironizzato sul tentativo di sabotaggio di Orban: “Grazie, Viktor Orbán, per aver promosso una società più tollerante“. La parata a Budapest di ieri ha avuto un'affluenza senza precedenti nella storia del Paese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Orban contro l’Ue: “Ha orchestrato il Pride ripugnante di Budapest”

Budapest Pride, i cartelli del corteo, da Orban truccato con rossetto a 'Ursula do your job' – Il video - A Budapest, il Gay Pride sfida il divieto del governo Orban, trasformando il corteo in un'affermazione di libertà e resistenza.

