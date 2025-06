Ora sulla settimana corta dei deputati interviene la Lega | Non esiste

Sull’ipotesi della settimana corta per i deputati, la realtà sembra ben diversa da quella dipinta da chi vorrebbe un governo compatto e unanime. La Lega, già da mercoledì, aveva chiarito di non essere entusiasta dell’idea, mentre il presidente Fontana ha preferito rinviare ogni decisione. Una dimostrazione che, anche in politica, le narrative spesso nascondono molte più sfumature. La verità, come sempre, sta nei dettagli.

Ma quale governo compatto. Sulla questione della settimana corta per i deputati (con l’esonero dei lavori nel venerdì) già mercoledì, riporta oggi Repubblica, la Lega non aveva manifestato entusiasmi. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nella capigruppo, aveva rimandato la proposta di Luca Ciriani, ministro dei Rapporti con il Parlamento in quota FdI, a data da destinarsi. L’idea di Ciriani era quella di anticipare al giovedì le interpellanze urgenti, come avveniva fino al 2008. E salvo emergenze. Un modo però di far preparare il trolley del week end prima per i deputati. «Per noi non esiste la questione – riferiscono fonti leghiste a Repubblica – anche perché molto spesso si lavora il giovedì pomeriggio in aula, quindi non ci sarebbe spazio e si dovrebbe andare comunque al venerdì». 🔗 Leggi su Open.online

