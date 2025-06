Ora l' Ucraina si prepara a usare le mine anti uomo Zelensky firma il decreto

In un momento cruciale per il destino dell'Ucraina, il presidente Zelensky ha firmato un decreto che sancisce il ritiro dalla Convenzione di Ottawa, aprendo le porte all'uso delle mine antiuomo. Una decisione che scuote le norme internazionali e solleva interrogativi sulla direzione della guerra. La scelta di Kiev segna un punto di svolta nel conflitto e mette in discussione i principi della comunità globale. Ma quali saranno le conseguenze?

Roma, 29 giugno 2025 - Il presidente Volodymyr Zelenskyy ha firmato un decreto che rende effettiva la decisione del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina di ritirare l'Ucraina dalla Convenzione di Ottawa, un trattato internazionale che proibisce l'uso, lo stoccaggio e la produzione di mine antiuomo. Secondo il colonnello dell'Sbu Roman Kostenko, "questo è un passo che la realtà della guerra richiede da tempo. La Russia non ha aderito a questa Convenzione e sta utilizzando mine su larga scala contro i nostri militari e civili. Non possiamo rimanere vincolati a un ambiente in cui il nemico non ha restrizioni".

