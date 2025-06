Operazione verità | anche i giudici stanno con Trump

Operazione Verità: anche i giudici statunitensi sembrano schierarsi con Trump, a vita, su proposta del Commander in Chief e con il sigillo del Senato. È così che vengono scelti i 677 giudici distribuiti nei 94 distretti federali degli Stati Uniti, incarnando la complessa separazione dei poteri. Oltre le narrazioni, questa è la realtà. Ricorda Pam Bondi, l’US Attorney General, a testimoniare come la vera politica spesso vada oltre le apparenze...

A vita. Su proposta del Commander in Chief. Certo con il sigillo del Senato. A maggioranza semplice. Ecco come sono scelti i 677 giudici, sparsi nei 94 distretti federali dei cinquanta Stati americani. Benvenuti nella realtà della separazione dei poteri del sistema statunitense. Oltre narrazione e fiction. L'ha ricordato l'altro giorno Pam Bondi, il ministro della giustizia americano che qui si chiama US Attorney General, come da noi si direbbe Procuratore Generale o pubblica accusa: «Delle quaranta ingiunzioni nazionali o universali contro i provvedimenti del presidente Trump, 35 sono state emesse tutte da giudici degli stessi cinque distretti». 🔗 Leggi su Iltempo.it