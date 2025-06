Operazione ‘spallata’ La Porta in campo | Io sono sempre a disposizione di Prato

Prato si prepara a una svolta storica, mentre Chiara La Porta si affaccia come protagonista indiscussa delle prossime elezioni comunali. Deputata di Fratelli d’Italia e figura di spicco nel centrodestra, si dice pronta a mettere tutto il suo impegno al servizio della città. Con determinazione e passione, Chiara si dice sempre disponibile a contribuire al futuro di Prato, nel rispetto delle sue esigenze e delle sue sfide più urgenti.

Prato, 29 giugno 2025 – Chiara La Porta, deputata di Fratelli d’Italia, nel toto nomi per le elezioni comunali post ’terremoto’ è la candidata più accreditata per il centrodestra. «Io sono sempre a disposizione della città e al lavoro per Prato. E lo sarei se e quando il partito me lo chiedesse» sottolinea analizzando lo scenario di queste settimane mai vissute finora. La città di Prato è sprofondata in un momento storico mai vissuto nella sua storia. «É così. La città è stata travolta da un terremoto e i cittadini, traditi, stanno vivendo un momento drammatico e si sentono feriti, disorientati e smarriti». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Operazione ‘spallata’, La Porta in campo: “Io sono sempre a disposizione di Prato”

