Operatori 118 aggrediti brutalmente a Palagiano

Ancora una volta, gli operatori del 118 di Taranto si trovano ad affrontare situazioni di grave pericolo e violenza. Oggi pomeriggio, un equipaggio è stato brutalmente aggredito a Palagiano mentre interveniva per soccorrere un giovane di 32 anni. Un episodio che mette in luce la necessità di maggiori tutele e sicurezza per chi dedica la propria vita al servizio di emergenza. La nostra solidarietà va a tutti i professionisti coinvolti in questa tragedia.

Tarantini Time Quotidiano Ancora una brutale aggressione ai danni di un equipaggio del SET 118 a Palagiano, in provincia di Taranto. Oggi pomeriggio la Centrale Operativa 118 di Taranto ha ricevuto una richiesta di soccorso a Palagiano, inoltrata da parte di una signora che chiedeva aiuto per il figlio, un giovane di 32 anni circa, sostenendo che lo stesso era vittima di una aggressione. La Centrale Operativa 118 attivava, con immediatezza, l'ambulanza SET 118 di Mottola 2, il cui equipaggio si recava prontamente sulla scena. Gli autisti-soccorritori nel mentre che incominciavano a prestare soccorso al giovane per cui si era attivato l'intervento, constatavano, da subito, la presenza di uno stato di coscienza profondamente alterato e, di conseguenza,  chiedevano prontamente alla Centrale Operativa 118 di inviare sul posto, a supporto, un'ambulanza con infermiere a bordo.

