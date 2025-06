‘Opera al mare’ a Cesenatico Cantanti lirici da tutto il mondo

L’atmosfera incantata di Cesenatico si anima ancora una volta con "Opera al Mare", il festival che porta a teatro i migliori giovani talenti lirici da tutto il mondo. La compagnia americana Opera Vermont, giunta ormai alla quarta edizione, offre un’esperienza unica di formazione e cultura, unendo musica, passione e tradizione italiana. Un’occasione imperdibile per scoprire il talento emergente e vivere l’emozione della lirica in un contesto mozzafiato.

La compagnia americana Opera Vermont torna a Cesenatico per il quarto anno consecutivo, e presenta il suo programma estivo per la formazione di cantanti lirici nella lirica e nella lingua italiana. " Opera al Mare ", questo il titolo dell'iniziativa, è allestita in collaborazione con il Comune di Cesenatico e vede protagonisti giovani studenti di varie nazionalità, i quali hanno l'opportunità di immergersi nella cultura italiana e affinare le proprie competenze musicali, indipendentemente dal livello di esperienza, dal principiante al professionista già affermato. Gli studenti provenienti da Stati Uniti, Canada, Iran e Australia, si esibiranno in una produzione originale de Il Trittico di Puccini, quindi tre opere (I Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi), che sarà proposta domenica, alle 21, al Teatro Comunale di Cesenatico; l'ingresso è ad offerta libera.