L’Open d’Italia di golf si avvicina all’epilogo con emozioni da brivido sul campo dell’Argentario. Martin Couvra vola in testa, ma il moving day ha riservato sorprese: Saddier lo tallona da vicino, mentre Laporta tenta il sorpasso finale. La sfida tra i migliori si fa incandescente, promettendo un finale di gara avvincente che terrà tutti col fiato sospeso fino all’ultimo colpo.

Cambio al vertice nel moving day dell’ Open d’Italia di golf, che oggi vivrà l’epilogo sul percorso dell’Argentario nel Grossetano, dove ieri ha testato il campo il neo presidente del Coni Luciano Buonfiglio, ospite dell’evento. Il francese Martin Couvra è solitario al comando con -11 grazie al terzo giro consecutivo sotto i 70 colpi del par, 67 quelli della sua terza tornata. Alle sue spalle il connazionale Adrien Saddier, staccato di un solo colpo, come lo spagnolo Eugenio Chacarra. Quarto posto con -9 per il leader al giro di boa Angel Ayora. Il malagueño ha pagato a caro prezzo i 3 colpi persi alla buca 12 che non gli hanno permesso di andare oltre il par di giornata in 70 colpi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Open d’Italia all’ultimo giro, la visita di Buonfiglio. Couvra nuovo leader. Saddier lo insegue. Laporta tenta il colpo

