Open di golf consegnati i premi ’green’

Ogni anno, il mondo del golf si impegna a premiare l’eccellenza e la sostenibilità, con premi come gli Open di golf consegnati ai professionisti più meritevoli. A Monte Argentario, questa disciplina si distingue non solo per le sfide sportive, ma anche per il suo impegno concreto verso l’ambiente, gestendo i campi nel rispetto della natura e promuovendo una pratica sempre più ecosostenibile. La passione per il golf e il rispetto della Terra si incontrano in un gesto che valorizza entrambi.

MONTE ARGENTARIO Il golf è tra le discipline sportive più attente all’ambiente. I club con percorsi a 18 buche coprono aree da 35 a 130 ettari (da 50 a 180 campi da calcio) che vengono curati e manutenuti nel rispetto della natura. Regole ferree sull’utilizzo di pesticidi, controllo nell’uso dell’acqua ma anche favore nello sviluppo della biodiversità sono punti nevralgici che consentono di praticare la disciplina in un ambiente sano. Ogni anno la Federgolf, in collaborazione con ICSC, premia i circoli che si sono distinti nella promozione dell’ecosostenibilità. Ieri, in occasione dell’82° Open d’Italia, il presidente Cerchiai ha premiato i golf Mirabella, Parco di Roma, Milano, Forte dei Marmi, Franciacorta, Tenuta Castello e Verdura per le categorie acqua, biodiversità e patrimonio storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Open di golf, consegnati i premi ’green’

In questa notizia si parla di: golf - open - consegnati - premi

Golf, al Dutch Ladies Open trionfa l’inglese Mimi Rhodes: ottimo 4° posto per Alessia Nobilio - Nel Dutch Ladies Open, ottavo appuntamento del Ladies European Tour 2025, l’inglese Mimi Rhodes si è laureata campionessa, mentre Alessia Nobilio ha ottenuto un brillante quarto posto.

?Golf Revolution”: alla FIG la certificazione ISO 20121 per l’82° Open d’Italia La FIG, proseguendo nel proprio impegno sul tema della sostenibilità, ha intrapreso un nuovo percorso progettuale, attraverso scelte e interventi atti a ridurre gli impatti deriv Vai su Facebook

Open di golf, consegnati i premi ’green’; La Rolex Pro-Am apre, all’Argentario Golf Club, l’Open d’Italia; Il futuro del golf parla padovano: ecco l'11ª edizione dell'International U.S. Kids Venice Open.

Open di golf, consegnati i premi ’green’ - I club con percorsi a 18 buche coprono aree da 35 a 130 ettari (da 50 a 180 campi da calcio) che vengono curati e manute ... Come scrive msn.com

Consegnati i premi della Costa del Mito Golf Cup a Sciacca - L'evento non è solo una competizione sportiva, ma intende celebrare la bellezza della Costa del Mito, un’area votata a un'accoglienza di ... Segnala grandangoloagrigento.it