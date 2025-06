Ondata di calore senza precedenti Italia e l’Europa nella morsa dell’anticiclone africano

L’Italia e l’Europa sono alle prese con un’ondata di calore senza precedenti, sotto l’egida di un potente anticiclone africano. Temperature torride e afa intensa renderanno le giornate estive più dure del solito, con picchi che raggiungeranno i 40 gradi in molte città. È fondamentale prepararsi a questa sfida climatica, perché il caldo estremo sembra destinato a restare almeno fino a metà luglio. Resta con noi per scoprire come affrontare al meglio questa ondata di calore record.

Il caldo non molla la presa e non lo farà almeno fino alla prima metà di luglio. Bisogna essere pronti ad affrontare afa, temperature tropicali e colpi di calore. Nei prossimi giorni l’anticiclone investirà diverse città italiane, dove si registrerà un aumento di temperature fino a 38-40 gradi. Lo conferma Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, che annuncia l’arrivo di valori termici di circa 7-8 gradi in più rispetto a quanto ci si aspetterebbe in questo periodo. Le previsioni meteorologiche indicano che anche la prossima settimana sarà caratterizzata da un caldo eccezionale in Italia. Questa vastissima area di alta pressione abbraccerà tutta l’Europa, dalla Penisola Iberica, alle Isole Britanniche fino al cuore del continente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ondata di calore senza precedenti, Italia e l’Europa nella morsa dell’anticiclone africano

