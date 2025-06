Ondata di caldo rovente Ats mette in guardia A rischio 350mila persone

Record di calore che mette in allerta: l’ondata di caldo rovente sta mettendo a rischio 350mila persone in Lombardia. A Milano e sul Lago di Como si sfiorano i 37 gradi, mentre il lago di Garlate ha raggiunto i 36,6 gradi, il valore più alto mai registrato nella regione. Questo caldo estremo, unito all’umidità elevata, crea condizioni insostenibili. È urgente adottare misure per proteggersi da questa ondata di calore senza precedenti.

Lago bollente. A Milano 35 gradi, sul Lago di Como quasi 37. Ieri pomeriggio alle porte di Lecco, sul lago di Garlate, poco più a valle del ramo lecchese del Lago di Como, sono stati registrati 36,6 gradi centigradi. È stata la temperatura massima più alta registrata in tutta la Lombardia. Nemmeno nella rovente metropoli o nell’afosa Bassa ha fatto tanto caldo. I 36,6 gradi, combinati con l’indice di umidità, hanno generato una temperatura percepita di 42 gradi. E in acqua non è andata meglio: la temperatura in superficie del lago è stata di circa 25 gradi, più di quella di una piscina. Si patisce il caldo pure in Valsassina: 36° a Taceno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ondata di caldo rovente. Ats mette in guardia. A rischio 350mila persone

