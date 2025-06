Omicidio Villa Pamphili Kaufmann sarà estradato in Italia

Un caso che scuote l’opinione pubblica: Francis Kaufmann, sospettato del duplice omicidio a Villa Pamphili, sarà estradato in Italia dalla Grecia. Dopo un arresto turbolento a Skiathos e un rifiuto degli Stati Uniti di chiedere il suo trasferimento, l’uomo dovrà affrontare la giustizia italiana. Le indagini proseguono senza sosta, con la speranza di fare luce su un tragico delitto che ha sconvolto Roma e l’intera nazione.

Francis Kaufmann, il presunto autore del duplice omicidio della compagna Anastasia e della figlia Andromeda, sarà estradato in Italia dalla Grecia. Gli Stati Uniti hanno scelto di non richiederne il trasferimento, lasciando che sia la giustizia italiana a processarlo. Arrestato a Skiathos il 13 giugno, l'uomo aveva insultato l'Italia al momento del fermo. Intanto proseguono a Roma le ricerche del trolley che l'uomo trascinava il 10 giugno lungo le banchine del Tevere e che potrebbe contenere elementi chiave. Le vittime erano state uccise tra il 3 e il 6 giugno e abbandonate a Villa Pamphilj.

La Corte d'Appello di Larrissa, Grecia, ha detto sì all'estradizione in Italia di Francis Kaufmann, accusato dell'omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia di pochi mesi Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili (Roma) il 7 giugno scorso. Contestualmente, i

Translate postGiallo di Villa Pamphili,Francis Kaufmann ai magistrati italiani: "Sono innocente". Il primo interrogatorio in video-collegamento dal tribunale di Larissa,in Grecia,dove è detenuto con l'accusa di duplice omicidio."Devo parlare con l'avvocato e parla

