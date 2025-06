Omicidio Sharon Verzeni per la perizia Moussa Sangare può affrontare il processo per maltrattamenti in famiglia

L'angoscia e i misteri avvolgono il caso Moussa Sangare, coinvolto sia nell'omicidio di Sharon Verzeni che in episodi di maltrattamenti familiari. La perizia del Tribunale di Bergamo apre nuovi scenari sul suo stato psicologico, mentre la Corte d'Assise si prepara a valutare la sua colpevolezza o innocenza. Un'indagine complessa che richiama l'attenzione di tutta l'Italia, lasciando aperte molte domande su giustizia e verità.

Per il perito del Tribunale di Bergamo, Moussa Sangare può affrontare il processo che lo vede imputato per maltrattamenti nei confronti della madre e della sorella. Il 31enne, intanto, è sottoposto a un'altra perizia disposta dalla Corte d'Assise per l'omicidio di Sharon Verzeni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Uccise Sharon Verzeni, Moussa Sangare capace di intendere e di volere per il perito dei maltrattamenti - Depositata la relazione nell'ambito del procedimento per le minacce e le percosse a mamma e sorella: si va in aula il 9 luglio. Secondo bergamo.corriere.it