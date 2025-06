Omicidio Sharon Verzeni il risvolto atroce su Moussa Sangare | Era capace di intendere e di volere

L'omicidio di Sharon Verzeni ha aperto uno squarcio di orrore e mistero, ampliando il dibattito sulla responsabilità penale di Moussa Sangare. Secondo la psichiatra Valentina Stanga dell’Università di Brescia, il giovane è in grado di capire e volere, smentendo ipotesi di incapacità mentale. Questo elemento cruciale potrebbe influenzare profondamente l’esito del processo e le implicazioni giudiziarie. Ma cosa significa davvero questa scoperta?

Moussa Sangare, il trentenne accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni, potrebbe essere in grado di sostenere un processo, secondo la psichiatra Valentina Stanga, che ha esaminato la sua situazione. Stanga, dell’Università degli Studi di Brescia, ha confermato che Sangare non presenta disturbi psichiatrici tali da compromettere la sua capacità di intendere e di volere. Questo significa che, a differenza di quanto suggerito da alcune voci, il giovane è imputabile. La psichiatra lo scrive chiaramente nella sua perizia, che è stata disposta dal giudice Maria Beatrice Parati su richiesta dell’avvocato Giacomo Maj. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Omicidio Sharon Verzeni, il risvolto atroce su Moussa Sangare: “Era capace di intendere e di volere”

