Omicidio Davide Gorla | Emanuele Mirti resta in silenzio anche davanti al Gip Il presunto killer del commerciante di Busto Arsizio sceglie di non parlare

In un caso che scuote Busto Arsizio, Emanuele Mirti, accusato dell’omicidio di Davide Gorla, ha deciso di rimanere in silenzio anche davanti al gip. La sua scelta di non rispondere alimenta interrogativi e richiama l’attenzione su un procedimento ancora tutto da chiarire. Restano molti dubbi e la vicenda si dipana tra indizi incoerenti e nuove giornate di approfondimento. Ma cosa c’è dietro questa scelta?

Busto Arsizio (Varese), 29 giugno 2025 – Mirti sceglie ancora il silenzio: “Indizi incoerenti, servono approfondimenti”. Non ha aperto bocca nemmeno davanti al Giudice per le indagini preliminari. Emanuele Mirti, 50 anni, residente a Castellanza e accusato dell’omicidio del commerciante Davide Gorla, ha scelto di non rispondere alle domande nell’udienza di convalida del fermo che si è svolta ier alle 9.30 in tribunale a Busto Arsizio. Alle 10 era già fuori dall’aula, senza aver detto una parola. La scelta difensiva . Una scelta difensiva precisa, come ha spiegato l’avvocato Roberta Bono, che assiste Mirti: “Abbiamo deciso di non rilasciare dichiarazioni, come già accaduto nell’interrogatorio davanti al procuratore Carlo Nocerino, perché gli indizi raccolti finora appaiono tra loro non coerenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio Davide Gorla: Emanuele Mirti resta in silenzio anche davanti al Gip. Il presunto killer del commerciante di Busto Arsizio sceglie di non parlare

In questa notizia si parla di: arsizio - busto - omicidio - davide

A Busto Arsizio il festival letterario BA Book 2025: incontri, reading e una notte in biblioteca, tra gli ospiti Mario Giordano e Diego Passoni - A Busto Arsizio si accende il BA Book 2025, un festival letterario che promette emozioni e incontri indimenticabili.

Sarà interrogato sabato l’uomo fermato per l’omicidio del commerciante Davide Gorla. Emanuele Mirti, 50 anni, è accusato di averlo accoltellato nella cartoleria di Busto Arsizio. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe legato a un debito per affitti non pagati. Vai su Facebook

Il 50enne di Castellanza, accusato dell’omicidio di Davide Gorla, si trova in carcere a #BustoArsizio. Nel primo interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere Vai su X

Omicidio Davide Gorla: Emanuele Mirti resta in silenzio anche davanti al Gip. Il presunto killer del commerciante di Busto Arsizio sceglie di non parlare; Busto Arsizio, aggredito a coltellate nel negozio. Fermato il presunto killer; Busto Arsizio, fermato presunto assassino di Davide Gorla, commerciante ucciso.

Omicidio Busto Arsizio, la vittima Davide Gorla aveva affittato casa al presunto killer - Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Busto Arsizio, la vittima Davide Gorla aveva affittato casa al presunto killer ... Lo riporta tg24.sky.it

Omicidio di Busto, Mirti resa ancora in silenzio. L’avvocato: “Indizi non concordanti” - L’uomo fermato per l’assassinio di Davide Gorla, il commerciane ucciso a coltellate nel suo negozio, non risponde al gip. Come scrive msn.com