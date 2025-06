Omicidio Davide Gorla a Busto Arsizio il 50enne fermato non rispondere alle domande del gip

Il dramma di Busto Arsizio scuote la comunità: Emanuele Mirti, sospettato dell'omicidio di Davide Gorla, ha scelto di non rispondere durante il suo interrogatorio. La vicenda, che ha sconvolto tutti, si infittisce di misteri e tensione, mentre le indagini proseguono alla ricerca della verità. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa tragica vicenda.

Emanuele Mirti è stato interrogato nella mattinata del 28 giugno dal gip per la convalida del fermo, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 50enne è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso lo scorso 25 giugno Davide Gorla nel suo negozio a Busto Arsizio (Varese) per un debito da 10mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Davide Gorla, 64 anni, era più di un negoziante: era un artista delle vetrine e un punto di riferimento per la comunità di Busto Arsizio.

