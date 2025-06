Oltre il 50% dei bambini combatte contro difetti visivi non corretti | il dato che mette a rischio il futuro dell’apprendimento

Oltre il 50% dei bambini affronta difetti visivi non corretti, un dato che mette in serio rischio il futuro dell’apprendimento e dello sviluppo. La crescente emergenza della miopia infantile richiede interventi tempestivi e strategie efficaci per proteggere la vista delle nuove generazioni. È fondamentale agire ora, prima che questa crisi diventi irreversibile, assicurando loro un futuro ricco di opportunità e crescita sana.

La miopia infantile emerge come una vera e propria emergenza sanitaria. Secondo gli allarmanti dati presentati al Congresso della Società Italiana di Pediatria a Napoli, entro il 2050 la metà dei bambini e dei giovani potrebbe diventare miope se non si interviene con azioni tempestive. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

