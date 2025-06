Oltre 56 mila morti a Gaza85 in 24 ore

La crisi a Gaza si aggrava di ora in ora, con un bilancio ormai drammatico di oltre 56.500 vittime palestinesi e migliaia di feriti. In sole 24 ore, almeno 85 persone hanno perso la vita, mentre le macerie e le strade insanguinate testimoniano l’intensità del conflitto. La comunità internazionale si stringe nel tentativo di offrire aiuto e trovare una soluzione duratura. La tragedia continua, e il mondo osserva in silenzio, mentre il numero delle vittime cresce senza sosta.

15.55 Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani a Gaza secondo il Ministero della Salute ha raggiunto i 56.500 morti palestinesi. Altri 133.419 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani a Gaza dal 7 ottobre 2023. Almeno 85 palestinesi sono stati uccisi e altri 365 sono rimasti feriti solo nelle ultime 24 ore, ha dichiarato il Ministero. Aggiungendo che diverse vittime sono ancora sotto le macerie e per le strade e le ambulanze e il personale della protezione civile non riescono a raggiungerle. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

