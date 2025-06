Oltre 400 persone all’alba per la conclusione del Mystfest | tutti vestiti in bianco per le vittime civili di Gaza

Oltre 400 persone all’alba, tutte vestite di bianco, si sono radunate per la cerimonia di chiusura del MystFest 2025, un momento di solidarietà e memoria per le vittime civili di Gaza. Dopo un’intensa serata con Carlo Lucarelli, Celeste Costantino e Selvaggia Lucarelli in piazza 1° Maggio, l’evento si è concluso all’alba, sigillando una settimana ricca di emozioni e riflessioni. Un’occasione per ricordare e guardare avanti, alimentando il dialogo e la speranza.

Dopo la serata di sabato, che ha visto piazza 1° Maggio gremita per l’incontro con Carlo Lucarelli, Celeste Costantino e Selvaggia Lucarelli, domenica alle prime luci del giorno si è conclusa l’edizione 2025 del MystFest. A chiudere una settimana ricca di appuntamenti e spunti di riflessione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

