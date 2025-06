Oltre 20 incendi in Sardegna per colpa delle alte temperature | chiuso un aeroporto e diverse case evacuate

La Sardegna si trova in ginocchio di fronte a un’ondata di incendi senza precedenti, causati dall’ondata di caldo e vento intenso. Oltre venti focolai stanno devastando il paesaggio, costringendo all’evacuazione di abitazioni e alla chiusura temporanea dell’aeroporto Riviera del Corallo. Un'emergenza che richiede attenzione immediata e misure efficaci per proteggere cittadini e biodiversità. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti e come puoi contribuire.

Le alte temperature di questi giorni e le raffiche di vento hanno contribuito a innescare 24 roghi su tutto il territorio sardo: è stato necessario evacuare diverse case e chiudere per qualche ora l'aeroporto Riviera del Corallo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

