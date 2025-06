Olio al via la V edizione di Extra Cuoca | il talento delle donne per l’extravergine

Se sei una cuoca appassionata e desideri mettere in luce il tuo talento, questa è la tua occasione! È ufficiale: si apre la quinta edizione di “Extra Cuoca – Il talento delle donne per l’olio extravergine di oliva”, il concorso che celebra le donne che trasformano l’olio extravergine in vere opere d’arte culinaria. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre 2025: non perdere questa opportunità di distinguerti e condividere la tua passione.

Al via le iscrizioni per partecipare alla V edizione di “Extra Cuoca – Il talento delle donne per l’olio extravergine di oliva” 2025, il concorso nazionale ideato per valorizzare il talento delle cuoche professioniste che, attraverso le loro ricette, esaltano le caratteristiche di qualità e gli impieghi in cucina dell’olio extra vergine d’oliva. Le iscrizioni resteranno aperte fino al prossimo 30 settembre 2025. Promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario, dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio APS e da Lady Chef (Dipartimento femminile della FIC – Federazione Italiana Cuochi), il concorso si prefigge l’obiettivo di promuovere la professionalità delle cuoche e, nel contempo, di far conoscere le potenzialità legate all’uso consapevole dell’olio in cucina, prevedendo l’obbligo di impiegare, nelle ricette elaborate, uno degli oli finalisti alla XXXIII edizione del Premio Nazionale Ercole Olivario e della IV edizione de La Goccia d’Ercole, in quanto oli extravergini di comprovata qualità grazie alle rigorose fasi di selezione e alla serietà e imparzialità dei criteri di accesso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

