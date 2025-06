Odissea treni | ritardi fino a 2 ore nella tratta Roma-Napoli e fino a 40 minuti su Milano-Bologna Cosa succede

L'estate 2025 si presenta più turbolenta del previsto per i viaggiatori italiani, tra ritardi e disagi imprevisti. Dopo le recenti criticità aerei, ora tocca alle ferrovie, con trenitalia che segnala ritardi fino a 2 ore sulla tratta Roma-Napoli e fino a 40 minuti tra Milano e Bologna. Cosa sta causando questi rallentamenti? Scopriamo insieme cosa succede e come affrontare al meglio le emergenze sui binari.

Roma, 29 giugno 2025 – Non c'è pace per chi si mette in viaggio in questa estate torrida. Dopo i ritardi e le cancellazioni del traffico aereo a causa di un guasto a Linate, oggi è la volta delle ferrovie. In serata infatti la circolazione dei treni è fortemente rallentata sulla tratta Roma-Napoli, per un inconveniente tecnico a un treno di altra Impresa ferroviaria nei pressi di Anagni. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. A causa di un inconveniente tecnico a un treno a Reggio Emilia, la circolazione è rallentata sulla tratta dell'Alta Velocità Milano-Bologna con un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti.