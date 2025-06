Odissea treni oggi | fino a 2 ore di ritardi per Alta velocità Intercity e Regionali Cosa succede

Tra ferragosto e stress, il pendolarismo si trasforma in una vera odissea: treni alta velocità, Intercity e regionali registrano fino a 2 ore di ritardo. Un weekend da dimenticare per chi ha scelto il viaggio su rotaia, tra guasti e disservizi che complicano la vita di milioni di viaggiatori. Cosa sta succedendo? Ecco tutto quello che devi sapere per affrontare al meglio questa estate turbolenta.

Roma, 29 giugno 2025 – Non c’è pace per chi si mette in viaggio in questa estate torrida. Dopo i ritardi e le cancellazioni del traffico aereo a causa di un guasto a Linate, oggi è la volta delle ferrovie. Ultimo weekend di giugno da dimenticare anche per chi ha deciso di mettersi in viaggio in treno. Da Verona a Napoli si registrano disagi e rallentamenti a causa di guasti e inconvenienti tecnici a convogli e linea ferroviaria. Ritardi fino a 2 ore sulla tratta Roma-Napoli. Ma non mancano problemi anche per gli incendi lungo le tratte interne. La situazione più preoccupante è quella sull' Alta Velocità Roma-Napoli, dove la circolazione è fortemente rallentata dalle 17 a causa di un guasto a un treno di Italo all'altezza di Anagni, nel Frusinate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net