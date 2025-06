Odissea per un volo da Orio a Pantelleria | bloccati sull’aereo in scalo a Palermo per ore

Un viaggio che si trasforma in un'odissea: 180 passeggeri in volo da Orio a Pantelleria affrontano ore di attesa tra aeroporto e aereo, bloccati nel caos di Palermo. Una giornata di disagi e incertezza che mette alla prova pazienza e resistenza. Ma come finirà questa lunga attesa? Resta con noi per scoprire gli sviluppi di questa incredibile vicenda.

LA STORIA. Disavventura per 180 passeggeri in volo da Bergamo all’isola del Mediterraneo: bloccati prima in aeroporto a Palermo poi sul velivolo per tutta la giornata di sabato 28 giugno. Forse prevista per oggi per le 17.30 la ripartenza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Odissea per un volo da Orio a Pantelleria: bloccati sull’aereo in scalo a Palermo per ore

In questa notizia si parla di: volo - bloccati - palermo - odissea

Avaria tecnica e il volo non parte: 196 passeggeri bloccati in aeroporto - Un imprevisto ha bloccato 196 passeggeri all'aeroporto di Bari: l'aereo della compagnia Wizzair, previsto in partenza per Tirana alle 7:35, non è decollato a causa di un'avaria tecnica al motore.

Odissea per un volo da Orio a Pantelleria: bloccati sull’aereo in scalo a Palermo per ore; Pantelleria, caos in aeroporto: centinaia di passeggeri bloccati a causa della nebbia, voli in ritardo o dirot; Disavventura sul volo Orio-Pantelleria: passeggeri dirottati a Palermo.

Odissea per un volo da Orio a Pantelleria: bloccati sull’aereo in scalo a Palermo per ore - Disavventura per 180 passeggeri in volo da Bergamo all’isola del Mediterraneo: bloccati prima in aereoporto a Palermo poi sul velivolo per tutta la giornata di sabato 28 giugno. Scrive ecodibergamo.it

Pantelleria, caos in aeroporto: centinaia di passeggeri bloccati a causa della nebbia, voli in ritardo o dirottati - A causa della nebbia sono centinaia i turisti bloccati in aeroporto e che non sono riusciti a lasciare l'isola a bordo degli aerei ... Segnala msn.com