Ocean' s Eleven Brad Pitt aveva svelato tutto il piano ma usando un codice che soltanto ora capiamo

C'è una scena in Ocean's Eleven in cui Brad Pitt dice "Hai di fronte un Boesky, un Jim Brown, una Miss Daisy, due Jethro e un Leon Spinks, per non parlare della più grande Ella Fitzgerald di sempre." Ora sappiamo il perché l'ha detto. In Ocean's Eleven, Brad Pitt pronuncia una delle frasi più enigmatiche del film: "Due Jethros, un Leon Spinks e una Ella Fitzgerald". Non è solo slang da ladri, ma un elaborato codice culturale che svela l'intero piano del colpo. Un gioco linguistico che racconta molto di più del rapporto tra i personaggi di Clooney e Pitt. Codici segreti e jazz criminale: il vero significato della battuta di Rusty in *Ocean's Eleven A volte le battute migliori non sono quelle che si capiscono subito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it