Occupano la strada come fosse loro ma arrivano municipale e Napoliservizi | FOTO

In un’azione decisa per ripristinare ordine e bellezza urbana, la III Municipalità ha visto protagonisti la polizia municipale, i carabinieri e Napoli Servizi intervenire in diverse zone di via Stella e dintorni. Questi sforzi mirano a restituire ai cittadini spazi di qualità, contrastando comportamenti disturbanti e lasciando le strade più pulite e sicure. Un passo importante verso una città più civile e accogliente, dove il rispetto per gli spazi condivisi torna a essere una priorità.

Operazione di decoro urbano nella III Municipalità da parte della polizia municipale – Unità Operativa Stella – con il supporto dei carabinieri e di Napoli Servizi. Gli interventi si sono concentrati in via Stella, vico Santa Maria a Fonseca, via Bernardo Celentano, discesa Stella, piazzetta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: municipale - occupano - strada - fosse

Le sponde dell’Aniene potrebbero essere uno degli ecosistemi più straodinari, affascinanti e magici della città. Sarebbe così se il povero Aniene fosse a Vienna, a Monaco, a Lione o a Lubiana. E invece l’Aniene, poraccio, sta a Roma… Vai su Facebook

Sgombero in corso nella palazzina comunale di strada Valle Furci occupata abusivamente [FOTO]; Monte San Giusto, trovano sulla strada 10mila euro e li portano subito ai vigili urbani; Alex Zanardi: l’indagine sulla corsa senza permessi e scorta.

Occupano la strada come fosse loro, ma arrivano municipale e Napoliservizi | FOTO - Operazione di decoro urbano nella III Municipalità da parte della polizia municipale – Unità Operativa Stella – con il supporto dei carabinieri e di Napoli Servizi. napolitoday.it scrive

Polizia municipale . Pirati della strada: 22 casi - la Nazione - Pirati della strada: 22 casi Gli agenti hanno identificato sedici persone che sono scappate dopo avere provocato lo scontro. Come scrive lanazione.it