Occhio Napoli | il top club ti soffia il bomber!

Napoli, la città del calcio e delle passioni infuocate, rischia di perdere uno dei suoi gioielli più preziosi. Un top club europeo si è fatto avanti con decisione, tentato di soffiare Lorenzo Lucca al sogno del Napoli. La corsa per il bomber potrebbe sfociare in una svolta clamorosa, mettendo a rischio gli equilibri della Serie A. La battaglia di mercato è aperta: chi avrà la meglio?

Uno dei migliori top club del calcio europeo è piombato sull’obiettivo in attacco del Napoli: il bomber è tentato dal lasciare la Serie A. In questi giorni, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis starebbe spingendo a tutta forza per arrivare all’acquisto di uno dei suoi principali obiettivi di mercato: Lorenzo Lucca. La società azzurra avrebbe individuato nel centravanti classe 2000 il rinforzo giusto con cui potenziare ulteriormente il reparto avanzato. Il club partenopeo, di fatto, vorrebbe chiudere in tempi brevi, in modo da avere l’attaccante dell’Udinese già nel corso del ritiro a Dimaro. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Occhio Napoli: il top club ti soffia il bomber!

