Occhio Inter allerta fulmini a Charlotte | ottavi col Fluminense a rischio cosa dice il regolamento

L’allerta fulmini a Charlotte mette a rischio l’ottavo di finale tra Inter e Fluminense, in programma proprio nelle ore di massima cautela. Ma cosa prevede il regolamento in caso di interruzione? La risposta è chiara: la sicurezza viene prima di tutto, e le autorità invitano alla prudenza, lasciando aperta la possibilità di rinviare o sospendere la partita. Un dilemma che potrebbe cambiare gli equilibri di questa sfida cruciale.

La gara coi brasiliani si gioca proprio durante le ore in cui le autorità del North Carolina sconsigliano alla gente di uscire. Il pericolo è uno stillicidio come in Chelsea-Benfica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Occhio Inter, allerta fulmini a Charlotte: ottavi col Fluminense a rischio, cosa dice il regolamento

