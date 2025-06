Ocasio Cortez bambina povera? Balle | la pasionaria dem sbugiardata

Scandalo o semplice malinteso? Alexandria Ocasio-Cortez, la giovane stella della sinistra americana, si è autodefinita "ragazza del Bronx" proveniente da un quartiere povero, ma ora un ex compagno di scuola, Matt Slater, le lancia una pesante accusa: quella che definisce una "sfacciata menzogna". In un contesto politico acceso e diviso, questa rivelazione mette in discussione la narrazione della pasionaria dem. La verità emerge, ma cosa significa davvero?

Alexandria Ocasio-Cortez sostiene di essere «una ragazza del Bronx», vantandosi di provenire da un quartiere povero. Ma di «sfacciata menzogna» parla ora un suo ex compagno di scuola che è entrato in politica ma sulla sponda opposta: lei, la più giovane membro della Camera dei Rappresentanti della storia Usa e esponente della sinistra del Partito Democratico, addirittura con tinta socialista; lui, Matt Slater, deputato repubblicano nell’assemblea dello Stato di New York. All'origine, l’ultimo scontro con Trump su X di Aoc, come è spesso definita dalle iniziali. «Sono una ragazza del Bronx. Dovresti sapere che possiamo mangiare i ragazzi del Queens a colazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ocasio Cortez bambina povera? Balle: la pasionaria dem sbugiardata

In questa notizia si parla di: ocasio - cortez - bambina - povera

Gli scontri verbali tra Ocasio-Cortez e Trump - Gli scontri verbali tra Alexandria Ocasio-Cortez e Donald Trump hanno acceso il dibattito politico statunitense, mettendo in luce tensioni e divergenze profonde.

Ocasio Cortez bambina povera? Balle: la pasionaria dem sbugiardata; Midterm, eletta Alexandria Ocasio Cortez: “Da Cenerentola dire cose radicali e giuste funziona”; Perché Alexandria Ocasio-Cortez rappresenta il futuro degli Stati Uniti d’America.

Alexandria Ocasio-Cortez e l'esperienza con stupro e aborto - Cosmopolitan - Cortez dopo la decisione della Corte Suprema parla dell'esperienza con stupro e aborto ... cosmopolitan.com scrive

Alexandria Ocasio-Cortez, chi è la politica americana - Nel 2018 è diventata la più giovane parlamentare donna americana. Lo riporta dilei.it