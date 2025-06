Nuovo incendio a pochi passi dal Centro Direzionale | il video

Un nuovo incendio scoppiato a Gianturco, a pochi passi dal centro direzionale, aggrava la già complessa emergenza ambientale in città. Il video mostra le intense fiamme e il denso fumo nero che si diffonde nel cielo, mentre i mezzi di soccorso del 115 sono sul posto per contenere il rogo. Le alte temperature continuano a alimentare questa seria minaccia, rendendo l’aria irrespirabile. È un richiamo urgente alla nostra attenzione e responsabilità collettiva.

Nuovo incendio, dopo quello di ieri, a Gianturco. Il rogo non è lontano dall'area andata ieri in fiamme. Sul posto, mezzi del 115. Il caldo continua a favorire incendi importanti, con nubi di fumo nero e denso che si diffondono in cittù rendendo l'aria irrespirabile. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

