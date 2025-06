Nuovo film di brad pitt sulla corsa supera importanti traguardi al box office

Il nuovo film di Brad Pitt dedicato alla Formula 1 ha conquistato il pubblico e il box office in modo sorprendente. Durante il suo weekend d’apertura, “F1: The Movie” ha incassato circa 144 milioni di dollari, superando tutte le aspettative e diventando uno dei titoli più redditizi del 2025. Un successo che conferma quanto l’adrenalina e la passione per la velocità catturino l’immaginazione degli spettatori di tutto il mondo. Un risultato destinato a lasciare il segno nel panorama cinematografico.

successo al box office di "F1: The Movie" nel weekend d'apertura. Il nuovo film dedicato al mondo della Formula 1, interpretato da Brad Pitt, ha ottenuto risultati eccezionali durante il suo fine settimana di debutto. Con una performance che supera le aspettative, il film ha raggiunto un incasso globale di circa 144 milioni di dollari, consolidando la sua posizione tra i titoli più redditizi del 2025. dati principali sul risultato di apertura. Secondo fonti di settore, il film ha realizzato un incasso di 55,6 milioni di dollari in Nord America, mentre all'estero ha totalizzato circa 88,4 milioni in 78 mercati internazionali.

