Nuovi Obiettivi Live su FC 25 | Coppa WEURO

Preparati a vivere l’emozione della Coppa WEURO su EA Sports FC 25! Questo evento a tempo limitato ti sfida a conquistare vittorie nelle Amichevoli Ultimate Team Live, sbloccando pacchetti esclusivi e una fantastica giocatrice. Non perdere l’occasione di portare a casa ricompense uniche, come il premio speciale "Fine di un’era" Hummels. Scopri come completare gli obiettivi e ottenere tutte le ricompense, il trofeo ti aspetta!

Su EA Sports FC 25 è arrivato un nuovo evento a tempo limitato: la Coppa WEURO. Giocando e vincendo partite nella modalità Amichevoli Ultimate Team Live, puoi ottenere pacchetti esclusivi e una giocatrice. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Tutte le Ricompense. Obiettivo completato: Premio: 1x Fine di un’era Hummels Non scambiab. Ecco cosa devi fare e cosa ottieni:. Vinci 2 partite? Pacchetto 83+ x5 non scambiabile. Vinci 4 partite? Pacchetto 84+ x2 non scambiabile. Segna 5 gol? Pacchetto 83+ x7 non scambiabile. Gioca 6 partite? 500 XP. Vinci 6 partite? Olga Ahtinen 95 non scambiabile. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Nuovi Obiettivi Live su FC 25: Coppa WEURO

