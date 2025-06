Nuovi attacchi a Gaza Israele ordina l' evacuazione di alcune zone nel nord della Striscia | Iran | 71 morti nei raid sulla prigione di Evin

In un clima di tensione crescente, le ultime notizie da Gaza e dintorni ci mostrano un quadro complesso e delicato. Israele ordina l’evacuazione nel nord della striscia, mentre le notizie dai raid in Iran contano 71 vittime. Trump si schiera contro il processo a Netanyahu, invitando a un accordo per la pace e la liberazione degli ostaggi. La situazione rimane critica: cosa ci riserva il futuro?

Trump avverte: "Gli Usa non tollereranno il processo a Netanyahu". Poi scrive sui social: "Fate l'accordo a Gaza, riportate indietro gli ostaggi". Israele: "Ucciso uno dei fondatori di Hamas, ideatore dell'attacco del 7 ottobre". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nuovi attacchi a Gaza, Israele ordina l'evacuazione di alcune zone nel nord della Striscia | Iran: 71 morti nei raid sulla prigione di Evin

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

Gaza, Trump: cessate il fuoco la prossima settimana. Netanyahu resta a processo - Aggiornamento del 27 Giugno delle ore 23:27; Guerra Israele Medio Oriente, l'aviazione israeliana bombarda Beirut sud; Israele ordina l’evacuazione immediata di Khan Younis lanciando un «attacco senza precedenti.

Nuovi attacchi a Gaza, Israele ordina l'evacuazione di alcune zone nel nord della Striscia | Iran: 71 morti nei raid sulla prigione di Evin - Le Forze armate israeliane hanno reso noto di aver ucciso Hakham Muhammad Issa Al- Scrive msn.com

Gaza, Israele ordina l’evacuazione del Nord: “Imminente offensiva su vasta scala” - L’Idf ha emesso un ordine di evacuazione per il nord della Striscia di Gaza , avvertendo i palestinesi in alcune zone di Gaza City e delle aree limitrofe di ... Secondo gazzettadelsud.it