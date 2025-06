Nuovi attacchi a Gaza Israele ordina l' evacuazione di alcune zone nel nord della Striscia | Hamas | Netanyahu pone condizioni impossibili per accordo | Teheran | Seri dubbi sul rispetto della tregua da parte di Israele

In un crescendo di tensioni e scontri, la regione mediorientale si trova nuovamente nel vortice del conflitto. Israele ordina l’evacuazione nel nord di Gaza, mentre Netanyahu pone condizioni irrealizzabili per un accordo di pace. Trump interviene, chiedendo di salvare gli ostaggi, e Teheran nutre dubbi sulla tregua. La pace sembra sempre più lontana, e il rischio di escalation globale aumenta, lasciando il mondo in attesa di risposte decisive.

Trump avverte: "Gli Usa non tollereranno il processo a Netanyahu". Poi scrive sui social: "Fate l'accordo a Gaza, riportate indietro gli ostaggi". Tel Aviv: "Ucciso uno dei fondatori di Hamas, ideatore dell'attacco del 7 ottobre". Iran: 71 morti nei raid sulla prigione di Evin. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nuovi attacchi a Gaza, Israele ordina l'evacuazione di alcune zone nel nord della Striscia | Hamas: "Netanyahu pone condizioni impossibili per accordo" | Teheran: "Seri dubbi sul rispetto della tregua da parte di Israele"

Israele ordina evacuazione nella Striscia di Gaza: attacco imminente dopo razzi di Hamas - Israele ha ordinato l'evacuazione immediata di alcune aree del nord della Striscia di Gaza a seguito di un attacco imminente contro Hamas.

Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, afferma che nelle ultime 24 ore gli attacchi israeliani nella Striscia hanno provocato 69 morti e 221 feriti. Il bilancio complessivo, dall'inizio delle ostilità ad ottobre 2023, è salito così a 55.706 vittime e 130.1

Israele, attacchi su Gaza: oltre 30 morti. Netanyahu: "Raid a Damasco, non tocchino la comunità drusa"

Nuovi attacchi a Gaza, Israele ordina l'evacuazione di alcune zone nel nord della Striscia | Iran: 71 morti nei raid sulla prigione di Evin; Media: Netanyahu arma milizia Isis contro Hamas a Gaza. Attacco israeliano alla periferia sud di Beirut; A Khan Younis morti 4 militari Idf. Ghs: siti di distribuzione chiusi riapriranno sabato - Francia, Parigi: Non vendiamo armi a Israele, solo componenti Iron Dome.

Hamas, Netanyahu pone condizioni impossibili per accordo - Un alto funzionario di Hamas, Mahmoud Mardawi, ha affermato che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta proponendo condizioni impossibili per vanificare la possibilità di raggiungere un ac ... Come scrive ansa.it

Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza. Nuove evacuazioni a Gaza, bilancio tragico di vittime. Trump: "Fate l'accordo!" - In un'intervista al Canale 12 l'ex premier Naftali Bennett accusa Netanyahu: "È al potere da 20 anni. Riporta huffingtonpost.it