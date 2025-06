Nuovi assetti politici a Torrevecchia Teatina | entra Massimo Silvidio

A Torrevecchia Teatina si determinano nuovi assetti politici con l’ingresso di Massimo Silvidio nel Consiglio comunale, a seguito delle dimissioni di Davide Falone. La procedura di surroga, approvata lo scorso 25 giugno, ha sancito un cambio importante nel panorama locale, confermando un impegno rinnovato verso il territorio e le sue esigenze. Con questo passaggio, la comunità si avvicina a un futuro di maggiore rappresentanza e partecipazione democratica...

Nuovi assetti politici a Torrevecchia Teatina: Massimo Silvidio entra in Consiglio comunale in seguito alle dimissioni del consigliere Davide Falone. Lo scorso mercoledì 25 giugno, procedura di surroga approvata in consiglio comunale. Il nuovo consigliere entra a pieno titolo nel parlamentino. 🔗 Leggi su Chietitoday.it